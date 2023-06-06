Об этом информирует пресс-служба ВККСУ.

"6 июня 2023 года на организационном заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины избран председатель комиссии - Роман Игнатов, судья Киевского апелляционного суда. За соответствующее решение проголосовали 9 членов Комиссии", - говорится в заявлении.

За избрание Игнатова проголосовали 9 из 14 членов Комиссии.

Фото: ВККСУ

Напомним, 1 июня Высший совет правосудия назначил 16 новых членов Высшей квалификационной комиссии судей, которая разблокирует судебную реформу и станет еще одним шагом к членству в ЕС.