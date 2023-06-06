Главой Высшей квалификационной комиссии судей Украины избрали Романа Игнатова
Во вторник главой Высшей квалификационной комиссии судей Украины избрали судью Киевского апелляционного суда Романа Игнатова
Об этом информирует пресс-служба ВККСУ.
"6 июня 2023 года на организационном заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины избран председатель комиссии - Роман Игнатов, судья Киевского апелляционного суда. За соответствующее решение проголосовали 9 членов Комиссии", - говорится в заявлении.
За избрание Игнатова проголосовали 9 из 14 членов Комиссии.
Фото: ВККСУ
Напомним, 1 июня Высший совет правосудия назначил 16 новых членов Высшей квалификационной комиссии судей, которая разблокирует судебную реформу и станет еще одним шагом к членству в ЕС.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.82
Покупка 36.82Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное