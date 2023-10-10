Главой Полтавской ОВА назначен экс-заместитель председателя АРМА Филипп Пронин. Что о нем известно

Его назначили на должность согласно указу президента Владимира Зеленского от 10 октября.

Как отмечает "Суспільне", кандидатуру Филиппа Пронина 5 сентября рекомендовал к назначению Кабинет Министров. Чиновника назначили вместо предыдущего руководителя ОВА Дмитрия Лунина. Его уволили указом от 10 октября.

Что известно о Филиппе Пронине

Филипп Пронин был заместителем председателя АРМА. Он имеет высшее экономическое и юридическое образование.

Ранее работал налоговым и финансовым аналитиком, был специалистом в Государственном комитете финансового мониторинга Украины, позже – заместителем директора Департамента финансовых расследований в Государственной службе финансового мониторинга Украины.

Филипп Пронин представлял Украину в Минских переговорах по войне, которую начала Россия в Украине. В 2017-м возглавил Управление выявления и розыска активов АРМА, а в январе 2020-го был назначен заместителем руководителя Агентства. В 2021 году вошел в состав Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.