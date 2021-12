Главой полиции Нью-Йорка впервые станет женщина

Об этом пишет The New York Times .



Назначение Кичант Сьюэлл является одним из ведущих решений мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, занимающей этот пост 1 января. Сейчас он формирует свою администрацию.



The New York Times пишет, что новоизбранного мэра поразили уверенность и профессионализм полицейской, ее опыт работы под прикрытием. В течение 23 лет службы в правоохранительных органах Нассау Кичант Сьюэлл работала в отделах по борьбе с наркотиками и расследованию особо важных дел, а также переговорщицей по заложникам. В сентябре 2020 года она возглавила отдел детективов, состоявший из 2 400 сотрудников.



Сам Эрик Адамс критикует сокращение расходов на полицию и обещает навести порядок в Нью-Йорке.

