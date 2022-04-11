Главой новосозданной Константиновской городской военной администрации стал Алексей Рослов, - Донецкая ОВА

Об этом глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил на своем Telegram-канале.



"Создание военных администраций в общинах Донбасса – это вынужденный шаг, продиктованный военным временем. Уверен, что Константиновская МВА будет работать эффективно в защиту государства и наших граждан", - прокомментировал Кириленко.



Распоряжением №53/2022-рп главой Константиновской МВА назначен Алексей Рослов.



Кириленко также подчеркнул, что у Константиновки сейчас много неотложных проблем. По его словам, теперь их проще будет решать.



Также нового главу получила Бахмутская райгосадминистрация. Им стал Сергей Кальян, согласно Распоряжению Президента Украины №52/2022-рп.

Напомним, что 10 апреля Зеленский издал указ о создании городской военной администрации в Константиновке Донецкой области.