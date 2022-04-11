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Главой новосозданной Константиновской городской военной администрации стал Алексей Рослов, - Донецкая ОВА

11 апреля, 2022 понедельник
12:13
война с Россией

Глава Донецкой областной военной администрации назначил главой новосозданной Константиновской МВА Алексея Рослова

Об этом глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил на своем Telegram-канале.

"Создание военных администраций в общинах Донбасса – это вынужденный шаг, продиктованный военным временем. Уверен, что Константиновская МВА будет работать эффективно в защиту государства и наших граждан", - прокомментировал Кириленко.

Распоряжением №53/2022-рп главой Константиновской МВА назначен Алексей Рослов.

Кириленко также подчеркнул, что у Константиновки сейчас много неотложных проблем. По его словам, теперь их проще будет решать.

Также нового главу получила Бахмутская райгосадминистрация. Им стал Сергей Кальян, согласно Распоряжению Президента Украины №52/2022-рп.

  • Напомним, что 10 апреля Зеленский издал указ о создании городской военной администрации в Константиновке Донецкой области.

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Павел Кирилленко
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