Главой новосозданной Константиновской городской военной администрации стал Алексей Рослов, - Донецкая ОВА
Глава Донецкой областной военной администрации назначил главой новосозданной Константиновской МВА Алексея Рослова
Об этом глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил на своем Telegram-канале.
"Создание военных администраций в общинах Донбасса – это вынужденный шаг, продиктованный военным временем. Уверен, что Константиновская МВА будет работать эффективно в защиту государства и наших граждан", - прокомментировал Кириленко.
Распоряжением №53/2022-рп главой Константиновской МВА назначен Алексей Рослов.
Кириленко также подчеркнул, что у Константиновки сейчас много неотложных проблем. По его словам, теперь их проще будет решать.
Также нового главу получила Бахмутская райгосадминистрация. Им стал Сергей Кальян, согласно Распоряжению Президента Украины №52/2022-рп.
- Напомним, что 10 апреля Зеленский издал указ о создании городской военной администрации в Константиновке Донецкой области.
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