Главой нацагентства, аккредитующего ЗВО, стал экс-министр образования Квит
Правительство назначило Сергея Квита на должность главы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования
Об этом написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Назначен... Квит Сергей Миронович главой Национального агентства по обеспечению качества высшего образования", - говорится в сообщении.
Его заместителями стали Андрей Бутенко, Елена Еременко, Богдан Моркляник, Наталья Стукало.
Также на должность первого заместителя главы Государственной службы качества образования назначили Александра Якименко.
- 2 ноября Верховная Рада приняла изменения в законодательство по функционированию Нацагентства по качеству высшего образования, согласно которому правительство по представлению МОН может утверждать временный состав агентства без проведения конкурса, предусмотренного Законом "О высшем образовании".
- В декабре 2021 года правительство утвердило временный состав Нацагенства по качеству высшего образования. Его главой единогласно избрали Сергея Квита, а его заместителями - Елену Еременко, Андрея Бутенко, Наталью Стукало и Богдана Моркляника. По результатам заседания Кабмина подготовлено представление правительству о назначении главы и заместителей главы Нацагенства.
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