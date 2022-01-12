Главой нацагентства, аккредитующего ЗВО, стал экс-министр образования Квит

Об этом написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.



"Назначен... Квит Сергей Миронович главой Национального агентства по обеспечению качества высшего образования", - говорится в сообщении.



Его заместителями стали Андрей Бутенко, Елена Еременко, Богдан Моркляник, Наталья Стукало.



Также на должность первого заместителя главы Государственной службы качества образования назначили Александра Якименко.

2 ноября Верховная Рада приняла изменения в законодательство по функционированию Нацагентства по качеству высшего образования, согласно которому правительство по представлению МОН может утверждать временный состав агентства без проведения конкурса, предусмотренного Законом "О высшем образовании".

В декабре 2021 года правительство утвердило временный состав Нацагенства по качеству высшего образования. Его главой единогласно избрали Сергея Квита, а его заместителями - Елену Еременко, Андрея Бутенко, Наталью Стукало и Богдана Моркляника. По результатам заседания Кабмина подготовлено представление правительству о назначении главы и заместителей главы Нацагенства.

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