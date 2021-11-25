Главой Интерпола избрали генерала из ОАЭ, которого обвиняли в пытках
В четверг, 25 ноября, новым главой Интерпола был избран Ахмед Нассер Аль-Раиси из ОАЭ, обвиняемый в нарушении прав человека
Об этом сообщает France 24 .
Новым президентом Интерпола сроком на четыре года стал Ахмед Нассер Аль-Раиси из Объединенных Арабских Эмиратов.
Его кандидатуру поддержали 68,9% стран-членов организации.
Генерал Аль-Раиси, глава сил безопасности ОАЭ, будет играть преимущественно церемониальную роль.
Многочисленные правозащитные группы и депутаты Европарламента выражали беспокойство из-за его кандидатуры. Во Франции и Турции против Аль-Раиси выдвигали обвинения в "пытках" политических заключенных в ОАЭ.
11 ноября трое членов Европарламента написали письмо главе Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, чтобы предупредить о влиянии назначения генерала на Интерпол.
"Избрание генерала Аль-Раиси взорвет миссию и репутацию Интерпола и серьезно повлияет на способность организации эффективно выполнять свою миссию", - говорится в письме.
- В октябре 2020 года 19 неправительственных организаций, в том числе Human Rights Watch, выразили обеспокоенность возможным выбором Аль-Раиси главой Интерпола, который они назвали "частью аппарата безопасности, который продолжает систематически нацеливаться на мирных критиков".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.9
Покупка 26.9Продажа 27.17
-
EUR
Покупка 30.07Продажа 30.49
- Актуальное
- Важное