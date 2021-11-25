Главой Интерпола избрали генерала из ОАЭ, которого обвиняли в пытках

Об этом сообщает France 24 .



Новым президентом Интерпола сроком на четыре года стал Ахмед Нассер Аль-Раиси из Объединенных Арабских Эмиратов.



Его кандидатуру поддержали 68,9% стран-членов организации.

В октябре 2020 года 19 неправительственных организаций, в том числе Human Rights Watch, выразили обеспокоенность возможным выбором Аль-Раиси главой Интерпола, который они назвали "частью аппарата безопасности, который продолжает систематически нацеливаться на мирных критиков".

Генерал Аль-Раиси, глава сил безопасности ОАЭ, будет играть преимущественно церемониальную роль.Многочисленные правозащитные группы и депутаты Европарламента выражали беспокойство из-за его кандидатуры. Во Франции и Турции против Аль-Раиси выдвигали обвинения в "пытках" политических заключенных в ОАЭ.11 ноября трое членов Европарламента написали письмо главе Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, чтобы предупредить о влиянии назначения генерала на Интерпол."Избрание генерала Аль-Раиси взорвет миссию и репутацию Интерпола и серьезно повлияет на способность организации эффективно выполнять свою миссию", - говорится в письме.