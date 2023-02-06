Главой "Довженко-центра" стала Елена Гончарук

Об этом сообщает Госкино .

Всего в собеседовании принимали участие пять кандидатов: Виктория Водка, Елена Гончарук, Алексей Пантелеев и Сергей Слепак. Кирилл Жаровский отказался от участия в пользу Елены Гончарук.

По результатам конкурса, Виктория Водка набрала три голоса, Елена Гончарук – шесть.

Ранее Елена Гончарук исполняла обязанности директора "Довженко-центра" с 2021 года. Летом 2022 года "Довженко-центр" перешел в порядок Госкино, а в ноябре Гончарук отстранили от должности. 2 февраля издание РБК-Украина сообщило, что прокуратурой Киева внесены сведения о нарушении эксдиректором ЗУ "О публичных закупках" и превышении служебных полномочий.