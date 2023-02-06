Главой "Довженко-центра" стала Елена Гончарук
В понедельник, 6 февраля, состоялось заседание конкурсной комиссии, избравшей нового руководителя "Довженко-центра" - им стала Елена Гончарук
Об этом сообщает Госкино .
Всего в собеседовании принимали участие пять кандидатов: Виктория Водка, Елена Гончарук, Алексей Пантелеев и Сергей Слепак. Кирилл Жаровский отказался от участия в пользу Елены Гончарук.
По результатам конкурса, Виктория Водка набрала три голоса, Елена Гончарук – шесть.
Ранее Елена Гончарук исполняла обязанности директора "Довженко-центра" с 2021 года. Летом 2022 года "Довженко-центр" перешел в порядок Госкино, а в ноябре Гончарук отстранили от должности. 2 февраля издание РБК-Украина сообщило, что прокуратурой Киева внесены сведения о нарушении эксдиректором ЗУ "О публичных закупках" и превышении служебных полномочий.
- 3 февраля во время конкурса на должность главы "Довженко-Центра", который проходит в здании Госкино, в полицию поступило сообщение о заминировании помещения, поэтому заседание было перенесено.
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