Главный украинский разведчик рассказал, какими будут последствия, если мир "проглотит" агрессию Путина
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что для НАТО риск воздерживаться от конфронтации с РФ хуже угрозы эскалации
Об этом Буданов заявил в интервью BBC .
По его убеждению, мир не имеет права "проглотить" путинскую агрессию против Украины, поскольку это приведет к новым вооруженным конфликтам.
"Это захватническая война в сердце Европы, полностью разрушающая существующие системы политической и военной безопасности. Если мир "проглотит" агрессию Путина и не предложит радикального решения, она будет повторяться снова и снова. При этом риск воздерживаться от конфронтации с путинской Россией, а также задержка с предоставлением Украине мощного вооружения – гораздо хуже для НАТО, чем риск эскалации", – отметил генерал-майор Кирилл Буданов.
- 27 марта Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин может попытаться разделить Украину по линии столкновения на две части.
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