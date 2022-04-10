Главный украинский разведчик рассказал, какими будут последствия, если мир "проглотит" агрессию Путина

Об этом Буданов заявил в интервью BBC .

По его убеждению, мир не имеет права "проглотить" путинскую агрессию против Украины, поскольку это приведет к новым вооруженным конфликтам.

"Это захватническая война в сердце Европы, полностью разрушающая существующие системы политической и военной безопасности. Если мир "проглотит" агрессию Путина и не предложит радикального решения, она будет повторяться снова и снова. При этом риск воздерживаться от конфронтации с путинской Россией, а также задержка с предоставлением Украине мощного вооружения – гораздо хуже для НАТО, чем риск эскалации", – отметил генерал-майор Кирилл Буданов.

27 марта Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин может попытаться разделить Украину по линии столкновения на две части.

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