Вице-спикер госдумы, депутат от пропутинской партии "Единая Россия" призвал к удару по посольству США в Киеве из-за поставок РСЗО в Украину.

Он считает, что поставками реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS из США "шаг за шагом движутся к третьей мировой войне".

"Это дальность ( HIMARS могут стрелять до 195 км - Ред. ), что позволяет достигать территории нашей страны. Независимо от того, что президент Украины Владимир Зеленский заверил США, что не будет наносить удары по территории России. Верить ему никак нельзя" , – заявил он.

Поэтому Швиткин призывает наносить превентивные удары: "Это, безусловно, достаточно серьезно усложняет ситуацию. Это еще раз подчеркивает движение шаг за шагом к третьей мировой войне со стороны США. Нужно понимать, что мы должны жестко отреагировать. По моему мнению, сегодня реакция должна происходить и на те страны, которые поставляют вооружение, и не просто уничтожать инфраструктуру и т.д., а я считаю, что главный центр принятия решений – посольство США. Я думаю, что рано или поздно это станет целью для вооруженных сил России, "народной милиции" "ДНР" и "ЛНР".

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Он продолжил свое мнение: "Моя позиция – надо уничтожать правительственный квартал, надо уничтожать соответствующие точки. Да, эта работа ведется со стороны Министерства обороны, но нужно наносить более массированные удары. Смотреть на это все безобразие мы не будем. Пока бьют по одной щеке, подставлять другую – этого не будет",

23 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Реактивные системы залпового огня HIMARS уже в Украине.

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