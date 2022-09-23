Главный тренер сборной Украины Петраков возмутился, что политики и их дети не идут воевать
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что все войны должны решаться за столом переговоров, а не страдают от военных действий только политики
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
На предматчевой пресс-конференции, посвященной матчу Украина – Армения, Петракова спросили, поддерживает ли он армян.
"У нас ситуация критическая, поэтому я не задумывался над этим вопросом. Когда идет война – это очень плохо, с обеих сторон гибнут люди. Наша команда, все мы – против войны. Хотим, чтобы люди жили в согласии. Война никому не нужна. Все должно решаться за столом переговоров. Никогда не страдают только политики - люди, принимающие решения. Ни они, ни их дети не участвуют в войне. Участвуют в войне и гибнут простые люди. Мы за то, чтобы не было войны", – сказал главный тренер сборной Украины Александр Петраков.
В сентябре сборная Украины проведет еще два матча. Команда Петракова сыграет против Шотландии, 27 сентября, в Кракове. А 24 сентября встретится в Ереване с Арменией.
После четырех матчей у Украины есть 7 очков и вторая в группе 1 дивизиона B Лиги наций. Шотландия с 9 пунктами – первая. Ирландия с 4 баллами – третья, Армения имеет 3 очка и занимает последнее место.
Первая команда в группе выйдет в высший дивизион Лиги наций, последняя - вылетит в третий.
- Российский футбольный союз направил в УЕФА письмо с требованием дисквалифицировать Петракова за высказывания о войне. УЕФА оштрафовал украинца.
- 21 сентября в перенесенном матче 2-го тура Лиги наций сборная Украины по футболу уступила Шотландии.
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