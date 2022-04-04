Главный тренер сборной Нидерландов заявил, что болен раком
Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал заявил, что лечится от рака простаты
Об этом сообщает Daily Mail .
Ван Гал рассказал о своем диагнозе в эфире нидерландского телешоу на RTV 4 Live. Он признался, что долго держал болезнь в секрете от футболистов.
"Во время пребывания в сборной мне приходилось идти ночью, чтобы лечь в больницу. И игроки до сих пор об этом не знали. Они думали, что я здоров. Но это не так", – рассказал ван Гал.
Несмотря на болезнь, трунеру удалось вывести сборную Нидерландов в финальную часть чемпионата мира в Катаре. На групповом раунде нидерландцы сыграют со сборными Эквадора, Сенегала и Катара.
70-летний ван Гал возглавляет сборную Нидерландов в третий раз. Он уже тренировал команду в 2000-2001 и 2012-2014 годах и привел ее к бронзе чемпионата мира-2014.
- 22 июля 2021 года Луи ван Гала был назначен новым главным тренером сборной Нидерландов.
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