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Главный тренер сборной Нидерландов заявил, что болен раком

4 апреля, 2022 понедельник
14:39
Спорт

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал заявил, что лечится от рака простаты

Об этом сообщает Daily Mail .

Ван Гал рассказал о своем диагнозе в эфире нидерландского телешоу на RTV 4 Live. Он признался, что долго держал болезнь в секрете от футболистов.

"Во время пребывания в сборной мне приходилось идти ночью, чтобы лечь в больницу. И игроки до сих пор об этом не знали. Они думали, что я здоров. Но это не так", – рассказал ван Гал.

Несмотря на болезнь, трунеру удалось вывести сборную Нидерландов в финальную часть чемпионата мира в Катаре. На групповом раунде нидерландцы сыграют со сборными Эквадора, Сенегала и Катара.

70-летний ван Гал возглавляет сборную Нидерландов в третий раз. Он уже тренировал команду в 2000-2001 и 2012-2014 годах и привел ее к бронзе чемпионата мира-2014.

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сборная Нидерландов
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