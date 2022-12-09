Главный тренер сборной Бразилии подал в отставку после вылета из ЧМ-2022
В четвертьфинале чемпионата мира по футболу сборная Бразилии уступила Хорватии
Об этом сообщает DailyMail .
После поражения от Хорватии главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что уходит в отставку.
"Как я уже говорил раньше, мой цикл завершен. Я говорил об этом более полутора лет назад. Я человек слова", - сказал Тите.
Тете возглавлял Бразилию с 2016 года. С командой 61-летний Тите выиграл Кубок Америки-2019. Дважды доходил до стадии четвертьфинала чемпионатов мира.
- 9 декабря в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 Хорватия победила Бразилию в серии пенальти.
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