Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Луческу перенес оперативное вмешательство на ноге по поводу коксартроза в Киеве, оно прошло успешно. В ближайшее время 77-летний тренер приступит к реабилитации под контролем врачей и медиков "Динамо".

"Луческу находится в отличном настроении, хорошем настроении и уже рвется к работе. В понедельник он уже делал первые шаги палатой", - заявили в "Динамо".

По состоянию здоровья Мирча Луческу вынужден был временно передать свои обязанности и полномочия главного тренера своему ассистенту Александру Шовковскому.

Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. В нынешнем сезоне киевляне идут в премьер-лиге на четвертом месте за 7 туров до завершения чемпионата Украины.