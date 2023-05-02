Главный тренер "Динамо" Луческу перенес операцию
Румыну Мирчи Луческу сделали операцию на ноге, из-за которой он временно прекратил исполнять обязанности главного тренера "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
Луческу перенес оперативное вмешательство на ноге по поводу коксартроза в Киеве, оно прошло успешно. В ближайшее время 77-летний тренер приступит к реабилитации под контролем врачей и медиков "Динамо".
"Луческу находится в отличном настроении, хорошем настроении и уже рвется к работе. В понедельник он уже делал первые шаги палатой", - заявили в "Динамо".
По состоянию здоровья Мирча Луческу вынужден был временно передать свои обязанности и полномочия главного тренера своему ассистенту Александру Шовковскому.
Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. В нынешнем сезоне киевляне идут в премьер-лиге на четвертом месте за 7 туров до завершения чемпионата Украины.
- 22 апреля Мирча Луческу заявил, что временно прекращает работу , а его обязанности будет выполнять Александр Шовковский.
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