Главный страх Запада – мгновенный распад РФ, - Огрызко
Главный страх мира – ядерный шантаж и распад России
Об этом в эфире Эспрессо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
"Мне кажется, что главная проблема заключается в том, что на Западе действительно не знают, что произойдет в случае, если Россия мгновенно развалится. Я думаю, что это главный страх, который сегодня есть в головах наших западных партнеров, а также многие на Западе боится ядерного шантажа Путина", - заявил он.
По мнению Огрызко, западный мир предпочитает работать мягче.
"Постепенно, приучая Путина, что сегодня мы откусим это, завтра - это, а послезавтра пойдем дальше. Чтобы психологически, это не было стрессовой ситуацией, которая может вызвать неадекватную реакцию. Все больше людей, наблюдающих за поведением Путина, приходят к выводу о проблемах в его психическом здоровье, а это может представлять большую опасность. Думаю, что идет тактика постепенного приучения пациента к определенным правилам, к которым он постепенно привыкает и это не вызывает у него слишком жесткой реакции", - подытожил эксминстр.
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