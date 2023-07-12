Об этом говорится на Facebook-странице Маркуса.

Свое решение Маркус также объясняет "систематическим унижением сержантского корпуса", "непониманием командованием бригады важности морального духа бойцов" и "отсутствием наказаний за [зачеркнуто] и некомпетентностью офицерского корпуса".

Военный заявляет, что командование также саботирует традиции и мифологию бригады.

Кроме того, Маркус назвал заместителя командира воинской части А4699 "аморальным дегенератом" и добавил, что пребывание с этим человеком в одном коллективе унижает его честь и достоинство.

"Построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые мы декларировали в начале ее создания, нам не позволили. Повлиять на ситуацию или исправить больше возможности нет. Мое пребывание в должности главного сержанта бригады больше не считаю целесообразным", — отмечает Маркус.

Потому он попросил командование перевести его на должность командира боевой машины с окладом 3170 гривен.

Реакция командира "Магуры" Александра Сака

Командир 47-й ОМБр Александр Сак 12 июля прокомментировал сложившуюся ситуацию и призвал всех отбросить конфликты и преумножить силы для совместной борьбы.

"В эти непростые дни я, командир 47-й ОМБр, призываю всех отбросить конфликты, оскорбления, противоречия и преумножить усилия для совместной борьбы. Пусть проблемы сплачивают нас перед упорными боями! Как пальцы сжимаются в один кулак для удара, так мы должны объединиться . Помним свою ответственность перед историей", - говорится в сообщении.

Справочно

Валерий Маркус – военный, писатель и путешественник. Стал известен как видеоблогер во время службы в Антитеррористической операции в 2014 году. Публиковал видео с передовой об освобождении городов в Донецкой области, результатах боев, обстрелах, армейской жизни.

В составе 25-й бригады участвовал в боях за Краматорск, Славянск, Дебальцево. В 2016 году после полученного ранения оставил службу по состоянию здоровья.

С февраля 2022 года вернулся в Вооруженные Силы. Впоследствии ему и капитану Ивану Шаламаге предложили возглавить и сформировать 47-й отдельный стрелковый батальон. С октября по ноябрь 2022 года 47-й отдельный штурмовой полк проходил переформирование, став бригадой.

В середине июня 2023 года участвовал в контрнаступательных действиях в Запорожской области.

Иван Шаламага (позывной Бескид) – майор, заместитель командира 47-й отдельной механизированной бригады. В 25 лет Иван Шаламага стал самым молодым командиром батальона в истории украинской армии. А после — самым молодым командиром полка. Сейчас Бескид в должности заместителя командира 47-й ОМБр ВСУ.

В мае 2022 года возглавил вновь штурмовое подразделение — 47-й отдельный батальон. Уже в июне 2022 года батальон участвовал в боях за Углегорскую ТЭЦ.