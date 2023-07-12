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Обновлено

Главный сержант "Магуры" Маркус подал рапорт на увольнение. Командир бригады призвал отбросить конфликты

12 июля, 2023 среда
11:40
Война с Россией

Главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус написал рапорт, в котором попросил перевести его на низшую должность. Он объясняет, что руководство бригады не разрешает строить воинскую часть согласно ценностям, декларируемым бойцами. Командир бригады Александр Сак прокомментировал такое заявление

Об этом говорится на Facebook-странице Маркуса.

Свое решение Маркус также объясняет "систематическим унижением сержантского корпуса", "непониманием командованием бригады важности морального духа бойцов" и "отсутствием наказаний за [зачеркнуто] и некомпетентностью офицерского корпуса".

Военный заявляет, что командование также саботирует традиции и мифологию бригады.

Кроме того, Маркус назвал заместителя командира воинской части А4699 "аморальным дегенератом" и добавил, что пребывание с этим человеком в одном коллективе унижает его честь и достоинство.

"Построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые мы декларировали в начале ее создания, нам не позволили. Повлиять на ситуацию или исправить больше возможности нет. Мое пребывание в должности главного сержанта бригады больше не считаю целесообразным", — отмечает Маркус.

Потому он попросил командование перевести его на должность командира боевой машины с окладом 3170 гривен.

Реакция командира "Магуры" Александра Сака

Командир 47-й ОМБр Александр Сак 12 июля прокомментировал сложившуюся ситуацию и призвал всех отбросить конфликты и преумножить силы для совместной борьбы.

"В эти непростые дни я, командир 47-й ОМБр, призываю всех отбросить конфликты, оскорбления, противоречия и преумножить усилия для совместной борьбы. Пусть проблемы сплачивают нас перед упорными боями! Как пальцы сжимаются в один кулак для удара, так мы должны объединиться . Помним свою ответственность перед историей", - говорится в сообщении.

Справочно

Валерий Маркус – военный, писатель и путешественник. Стал известен как видеоблогер во время службы в Антитеррористической операции в 2014 году. Публиковал видео с передовой об освобождении городов в Донецкой области, результатах боев, обстрелах, армейской жизни.

В составе 25-й бригады участвовал в боях за Краматорск, Славянск, Дебальцево. В 2016 году после полученного ранения оставил службу по состоянию здоровья.

С февраля 2022 года вернулся в Вооруженные Силы. Впоследствии ему и капитану Ивану Шаламаге предложили возглавить и сформировать 47-й отдельный стрелковый батальон. С октября по ноябрь 2022 года 47-й отдельный штурмовой полк проходил переформирование, став бригадой.

В середине июня 2023 года участвовал в контрнаступательных действиях в Запорожской области.

Иван Шаламага (позывной Бескид) – майор, заместитель командира 47-й отдельной механизированной бригады. В 25 лет Иван Шаламага стал самым молодым командиром батальона в истории украинской армии. А после — самым молодым командиром полка. Сейчас Бескид в должности заместителя командира 47-й ОМБр ВСУ.

В мае 2022 года возглавил вновь штурмовое подразделение — 47-й отдельный батальон. Уже в июне 2022 года батальон участвовал в боях за Углегорскую ТЭЦ.

  • Напомним, 28 июня Маркус без военной экипировки опубликовал видео из захваченных российских окопов. В комментарии Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный шутя отругал его за такую неосторожность.
  • В этот же день Зеленский встретился с Маркусом для обсуждения соответствия зарплат опыту службы.
военные силы Украины
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