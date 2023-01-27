Об этом Игорь Кузин рассказал на брифинге в медиацентре Украина – Укринформ.

Отмечается, что впервые в Украине заражение ковид-штаммом Кракен (ХВВ 1.5) зафиксировали 23 января в Сумской области. Мужчина не уезжал за территорию Украины.

"Человек полностью выздоровел, течение было средней тяжести. Специфических симптомов у штамма нет, но есть определенные иммунологические и вирусологические особенности. Этот подвид и подлиния наиболее эффективно уходит от иммунного ответа. Он имеет повышенную тенденцию к скорости передачи - передается на 8% быстрее, чем среднестатистический Омикрон. Но сейчас убедительных доказательств того, что он может протекать в тяжелой форме и вызывает большие показатели смертности, нет", - подчеркнул главный государственный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины.

Напомним, 24 января в Украине подтвердили первый случай заражения новым штаммом коронавируса Кракен (XBB.1.5), ранее обнаруженного в более чем 30 странах, включая США.

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