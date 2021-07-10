Главный санитарный врач предупредил о росте количества инфицированных штаммом COVID-19 "Дельта" в Украине
Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине может вырасти количество инфицированных новым штаммом коронавируса "Дельта"
Об этом сообщает "Украина 24" .
По его словам, сейчас у людей, заболевших коронавирусом, есть подозрения на инфицирование новым штаммом, поэтому количество случаев "Дельты" в нашей стране может возрасти.
"Скорее всего, на следующей неделе мы сможем получить финальное подтверждение по уже новым образцам, там уже есть подозрения на "Дельту". Поэтому, скорее всего, цифры будут обновляться", - сказал Кузин.
- Напомним, 9 июля в Украине было зафиксировано 507 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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