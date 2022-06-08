Об этом пишет Укринформ .

"В то время, как Россия отправляет боевые мощности на фронт, украинские солдаты нуждаются в большем оружии. Им нужно более мощное оружие, им нужно оружие большего радиуса действия, чтобы безопасно противостоять наступательным силам РФ", - подчеркнул Митч Макконнелл во время выступления в верхней палате Конгресса. США.

По его словам, США "не должны медлить" с поставкой Украине оборонной поддержки, ведь их цель - не унизить президента РФ Владимира Путина, а помочь украинцам защититься.

"Именно этим должны руководствоваться наши решения, а не эгом Владимира Путина", - заметил республиканец.

Митч Макконнелл отметил, что некстати бояться эскалации войны, ведь больше всего от российского вторжения пострадала Украина.

"Кто больше пострадал от риска эскалации, так это украинцы, и они не боятся, они борются за жизнь, а Владимир Путин уже без разбора уравнивает их города с землей", - отметил он.

Тем, кто в Европе боится рисков обострения, политик посоветовал подумать, что сделает РФ с их городами, если ее не остановит Украина.

"Администрация Джо Байдена (президента США, - ред.) должна заявить, что она предоставит Украине ракеты большей дальности… Администрация должна заявить, пришлет ли противокорабельные ракеты", - сказал Митч Макконнелл.

Республиканец добавил, что это будет служить сигналом для колеблющихся партнеров, что они тоже должны оказать Украине эту критически важную поддержку.

7 июня в Белом доме заявили, что США продолжают поставлять вооружение и технику в Украину на фоне "незначительных успехов" России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb