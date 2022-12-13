Главный преследователь Усика в рейтинге The Ring победил нокаутом и стал абсолютным чемпионом
Японский боксер Наоя Иноуэ нокаутировал британца Пола Батлера и стал абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
13 декабря в Токио Иноуэ нокаутировал Батлера в 11 раунде. Таким образом он стал абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе (до 53,5 кг).
Японец владел титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирной боксерской рады) и IBF (Международной боксерской федерации). Он отобрал у Батлера пояс WBO (Всемирной боксерской организации).
Наоя Иноуэ занимает второе место в рейтинге лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, по версии журнала The Ring. Возглавляет его украинец Александр Усик, чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF.
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13 декабря WBA обязала Александра Усика провести защиту чемпионского титула в поединке против Даниэля Дюбуа.
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