Об этом сообщает Еспресо.TV.

13 декабря в Токио Иноуэ нокаутировал Батлера в 11 раунде. Таким образом он стал абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе (до 53,5 кг).

Японец владел титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирной боксерской рады) и IBF (Международной боксерской федерации). Он отобрал у Батлера пояс WBO (Всемирной боксерской организации).

Наоя Иноуэ занимает второе место в рейтинге лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, по версии журнала The Ring. Возглавляет его украинец Александр Усик, чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF.

13 декабря WBA обязала Александра Усика провести защиту чемпионского титула в поединке против Даниэля Дюбуа.

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