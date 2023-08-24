Главный праздник Дня Независимости государство будет отмечать уже вступив в Евросоюз и НАТО, - Порошенко

Такое мнение высказал народный депутат Петр Порошенко в Верховной Раде, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"32 года восстановления Независимости. 10-й год российского вторжения, очередной войны России против нашего суверенного и независимого государства. 1,5 года после начала широкомасштабного вторжения. Эта война навсегда войдет в историю мира как война за независимость Украины", - подчеркнул он.

"И каждый из нас до боли знает, как дорого стоит наша свобода. Только на этой неделе — Роботино, Курдюмовка, где вчера мы потеряли нашего побратима "Сокола". Каждый день Украина платит высокую цену. Точно знаем: мы запечатлели свое место на карте. Мы идем к военной Победе, но до нее еще много крови, много пота, много слез. Но у нас нет никаких сомнений — мы одолеем врага", – подчеркнул Порошенко.

"Произойдет это благодаря мужеству единого объединенного украинского народа, силе и мощи наших ВСУ, помощи партнеров. Благодаря национальной идентичности и языку. Благодаря духу и духовности. Благодаря нашей вере", - убежден он.

"В это верил Левко Лукьяненко даже тогда, когда был в гораздо худшем положении. Когда в этот день встречал свой День рождения в камере смертников, обреченный на казнь. Но не было ни минуты, когда бы он сомневался. В это верил Вячеслав Чорновил и другие отцы-основатели новейшего государства. О них должны сегодня вспомнить. Будучи в безнадежном меньшинстве, они ни минуты не сомневались в нашей победе", - отметил Порошенко.

"Поэтому эта идея - неодолима. Для нас критически важны вера и уверенность. Вера есть - с такими людьми, как украинцы и не может не быть. А для уверенности нам нужен план - четкий план. И этот план - членство Украины в Европейском Союзе. И членство Украины в НАТО. И залогом тому присутствие здесь, в Верховной Раде, наших друзей", - отметил пятый Президент Украины.

"Жаль, что нет правительства - это первый День Независимости, когда правительство не присутствует в зале Верховной Рады. Но я уверен в том, что наш главный праздник мы отпразднуем. Мы победим. Мы будем членами ЕС и НАТО", - сказал Порошенко.