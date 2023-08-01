Главный поставщик Apple предоставит $500 млн для строительства заводов комплектующих в Индии
В Индии построят два завода по производству комплектующих. В это тайваньская компания Foxconn Technology Group, которая является главным поставщиком Apple, инвестирует около $500 млн
Об этом сообщает Reuters.
Заводы построят в южном штате Карнатака, и по крайней мере, один из них будет производить запчасти Apple, в том числе для iPhone. Однако точные координаты их месторасположения будут определять, а официальное объявление ожидается уже на этой неделе.
В марте штат уже одобрил инвестиции в размере 80 млрд рупий ($972,88 млн) подразделением Foxconn, что сделало его третьим южным штатом Индии после Андхра-Прадеш и Тамил-Наду, где открыты заводы главного поставщика Apple.
Как отмечается, такие действия проводятся в рамках инвестиционной деятельности и попытке диверсифицироваться за пределы Китая.
- Продажи продукции Apple по итогам 2022 года существенно упали из-за экономического кризиса, причинами которого считаются COVID-19 в Китае и война в Украине.
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