Об этом сообщает Reuters.

Заводы построят в южном штате Карнатака, и по крайней мере, один из них будет производить запчасти Apple, в том числе для iPhone. Однако точные координаты их месторасположения будут определять, а официальное объявление ожидается уже на этой неделе.

В марте штат уже одобрил инвестиции в размере 80 млрд рупий ($972,88 млн) подразделением Foxconn, что сделало его третьим южным штатом Индии после Андхра-Прадеш и Тамил-Наду, где открыты заводы главного поставщика Apple.

Как отмечается, такие действия проводятся в рамках инвестиционной деятельности и попытке диверсифицироваться за пределы Китая.