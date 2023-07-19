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Главный порт Литвы готов отправлять украинское зерно после выхода РФ из "зернового соглашения"

19 июля, 2023 среда
11:36
Экономика

Главный литовский порт может отгружать около 10 тонн украинского зерна после выхода России по Черноморской зерновой инициативе

Об этом пишет LRT со ссылкой на заявление генерального директора Клайпедского порта Альгиса Латакаса.

Он отметил, что пропускная способность порта составляет 10-15 миллионов тонн зерна, а экспорт литовского зерна составляет около 3,5 миллиона тонн. Тем не менее, остается сложной логистика доставки груза на побережье Балтийского моря.

"Это огромная проблема, поскольку это касается многих вещей, разных стран, разных договоренностей, разных интересов и так далее. Если этот вопрос будет решен, порт Клайпеды сможет обеспечить 100% транспортировку части украинского зерна уже сегодня", - заявил Латакас.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT

  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

  • отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

  • возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения " было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

Уже 5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать "зерновую инициативу". Сомнения в продлении зернового соглашения 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал , что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.

12 июля Эрдоган заявил , что получил от Путина предложения по продлению "зернового соглашения". В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить соглашение в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

Мир
Украина
Россия
Литва
зерно
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