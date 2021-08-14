Главный политтехнолог Лукашенко обвинил Литву в подготовке ядерной войны
Приближенный к самопровозглашенному белорусскому правителю Александрц Лукашенко политолог и политтехнолог Алексей Дзермант в эфире президентского "Альфа радио", которое является проектом печатного органа режима - газеты "Советская Беларусь" (в сети - это портал "Беларусь сегодня") выступил с заявлением в адрес Литвы
По его словам, кроме полученных оппозиционными хакерами личных данных белорусских силовиков, в интернете якобы можно найти "документы и самой литовской канцелярии - Министерства иностранных дел, правительства, президентуры", рассказывает подробности Еспресо.TV .
"Я тоже зашел на форум хакеров, где есть какой-то анонс и предлагается выкупить эти документы. Объявление весьма интересное. Если представить, что заложено в этих документах, то, конечно, это бомба. Не знаю, как после этого литовские власти будут что-то объяснять и выживут ли. Там содержатся документы и самой литовской канцелярии - Министерства иностранных дел, правительства, президентуры ", - отметил Дзермант.
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"По информации с тех же форумов, в документах говорится о подготовке реальной войны против Беларуси, в том числе с использованием тактического ядерного оружия. Также литовцы вели переговоры с американцами о тайном размещении ядерного оружия на своей территории", - заявил Алексей Дзермант.
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