Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Если бы нам предоставили это оружие прежде всего, это качественно изменило бы возможность ведения боевых действий", - сказал он.

Эксперт добавил, что к оружию первой необходимости относятся реактивные системы залпового огня MLRS (Multiple Launch Rocket System), противокорабельные ракеты и отдельные самолеты.



"MLRS – достаточно серьезное оружие, они могут стрелять до 120 километров. В свою очередь, противокорабельные ракеты "Гарпун" – вероятнее всего будут доставлены для того, чтобы разблокировать побережье и пути поставки украинского зерна. А что касается самолетов – нам необходимы не только европейские образцы, а и американские. Речь не идет о новейших версиях, их никто не даст, но полевые штурмовики А-10 Штаты могут предоставить", - отметил он.

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