Главный маркер, что США хочет победы Украины — это предоставление конкретного оружия, — военный экс-прокурор Чумак.
Бывший военный прокурор Украины Виктор Чумак убежден, что международные партнеры должны передать Украине оружие, которое мы просим. Прежде всего, это оперативно-тактические ракеты, которые являются же платформой для реактивных систем залпового огня
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Если бы нам предоставили это оружие прежде всего, это качественно изменило бы возможность ведения боевых действий", - сказал он.
Эксперт добавил, что к оружию первой необходимости относятся реактивные системы залпового огня MLRS (Multiple Launch Rocket System), противокорабельные ракеты и отдельные самолеты.
"MLRS – достаточно серьезное оружие, они могут стрелять до 120 километров. В свою очередь, противокорабельные ракеты "Гарпун" – вероятнее всего будут доставлены для того, чтобы разблокировать побережье и пути поставки украинского зерна. А что касается самолетов – нам необходимы не только европейские образцы, а и американские. Речь не идет о новейших версиях, их никто не даст, но полевые штурмовики А-10 Штаты могут предоставить", - отметил он.
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