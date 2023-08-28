Главный критерий – возраст: "Медуза" назвала кандидатов, которых Кремль хочет видеть "конкурентами" Путина на предстоящих выборах

Об этом "Медуза" узнала от двух источников, близких к Кремлю.

По оценке чиновников АП, наличие молодых кандидатов в бюллетене может заставить россиян задуматься о том, что 70-летний Путин — "уже не тот человек, который приходил к власти с жесткой рукой".

В настоящее время в АП рассчитывают, что на выборы, кроме Путина, пойдут представители трех парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и "Новых людей" (лидер "Справедливой России" Сергей Миронов объявил, что его партия не будет выдвигать кандидата и поддержит Путина ). Кандидатом от КПРФ Кремль видит Геннадия Зюганова, поскольку он предсказуем. Политик достаточно известен, однако не будет привлекать новый электорат. В 2008 году на выборах президента Зюганов получил 17%, в 2012 году – 18%.

"Подобная стабильность рейтинга важна для Кремля — планируется, что на предстоящих выборах Путин наберет "рекордный результат", – пишет "Медуза".

Напомним, что 6 августа спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил New York Times, что на выборах 2024 года Путин наберет более 90% .

В настоящее время социологи оценивают рейтинг главного коммуниста страны от 3 до 10,2%.

Кандидатом от ЛДПР Кремль видит ее лидера Леонида Слуцкого, тем более что он сам не прочь принять участие.

"Он вполне подходит - серьезный мужчина, в должности, в пиджаке", - характеризует Слуцкого собеседник "Медузы".

В то же время Кремль оценивает рейтинг политика как низкий, несмотря на то, что он любит пиар.

С кандидатом от "Новых людей" все сложнее. В Кремле хотели бы, чтобы от партии выдвинулся ее глава, бизнесмен Алексей Нечаев. В то же время, сам политик на это подписаться не готов. Нечаев понимает, что "много процентов ему набрать не дадут, а получать крохи и быть Лешей 2% он не хочет".

"Нечаев хочет, чтобы НЛ вышли как минимум на третье место на выборах в госдуму 2026 года. Он считает, что его низкий результат на президентских выборах помешает этой цели", - объяснил близкий к АП источник "Медузы".

По информации собеседников издания, вместо себя Нечаев предлагает вицеспикера госдумы Владислава Даванкова, который сейчас баллотируется в мэры Москвы. Но Кремль против этой кандидатуры – политику 39 лет, и он умеет красиво говорить. В АП полагают, что он может омрачить Путина.