Главный кот Британии спас резиденцию Лиз Трасс от лисы

Видео с защитником опубликовал телеканал Sky News .

На видео, опубликованном 10 октября, видно, как Ларри вступает в битву с вдвое большей его лисицей и успешно побеждает.

Это важный для Ларри момент, поскольку раньше "рабочее место" котика было под угрозой. В 2017 году Ларри упрекнули, что он совсем плохо выполняет свои обязанности, особенно по сравнению с другими известными домашними питомцами ведомств. Фотографы неоднократно ловили Ларри спящим, когда рядом спокойно бегали мыши, а издание The Telegraph даже сообщало, что кот может потерять работу.

Кот Ларри с 2011-го проживает в резиденции на Даунинг-стрит, 10 и успел стать любимцем всей Британии и пережить не одного премьера страны. Официальные обязанности кота – ловить мышей, встречать гостей, охранять здание и проверять состояние антикварной мебели.