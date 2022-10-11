Главный кот Британии спас резиденцию Лиз Трасс от лисы
Кот Ларри, выполняющий роль главного мышелова в резиденции британского премьера Лиз Трасс, 10 октября храбро прогнал лису от правительственного здания
Видео с защитником опубликовал телеканал Sky News .
На видео, опубликованном 10 октября, видно, как Ларри вступает в битву с вдвое большей его лисицей и успешно побеждает.
Это важный для Ларри момент, поскольку раньше "рабочее место" котика было под угрозой. В 2017 году Ларри упрекнули, что он совсем плохо выполняет свои обязанности, особенно по сравнению с другими известными домашними питомцами ведомств. Фотографы неоднократно ловили Ларри спящим, когда рядом спокойно бегали мыши, а издание The Telegraph даже сообщало, что кот может потерять работу.
Кот Ларри с 2011-го проживает в резиденции на Даунинг-стрит, 10 и успел стать любимцем всей Британии и пережить не одного премьера страны. Официальные обязанности кота – ловить мышей, встречать гостей, охранять здание и проверять состояние антикварной мебели.
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