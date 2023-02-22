Главный конкурент Зинченка решил уйти из "Арсенала"

Об этом сообщает Sportsmole.

По информации источника, Киран Тирни недоволен количеством игрового времени в этом сезоне. Поэтому шотландец решил искать себе новую команду.

Уже известно, что 25-летним шотландцем заинтересованы английские "Ман Сити", "Ньюкасл" и туринский "Ювентус". Контракт Тирни действует до 2026 года, а Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 млн евро.

Киран Тирни является главным конкурентом Александра Зинченко в "Арсенале". В этом сезоне шотландец всего 4 раза выходил на матч АПЛ в основе.

"Арсенал" имеет 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. Лондонцы опережают "Манчестер Сити" на два пункта и имеют матч в запасе.