Об этом Десантис сказал в первом после выдвижения своей кандидатуры на выборах интервью Fox News, информирует "Украинская правда".

Десантис отвечал на вопросы о своих действиях по поводу российско-украинской войны первого дня в должности. Он начал с того, что подверг критике актуальное состояние американской армии, заявив, что войско стало "политизированным", "там говорят о гендерной идеологии" и "о глобальном потеплении".

"Мы должны вернуть наше войско к фокусированию на долге, ключевых ценностях и ключевой миссии", – сказал Десантис.

Во второй части ответа он сказал, что хотел бы увидеть "урегулирование" войны в Украине. При этом он подчеркнул, что американская армия не должна быть вовлечена в войну.

"Я бы хотел увидеть урегулирование этого (войны. – Ред.). Я бы не хотел видеть более широкую войну. Я думаю, совершенно неизвестно, как это (война. – Ред.) будет выглядеть в январе 2025 года. Но я бы не хотел видеть Соединенные Штаты с их войсками, вовлеченными в войну в России или в Украине", – сказал губернатор Флориды.