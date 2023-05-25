Главный конкурент Трампа рассказал о планах урегулирования войны в Украине в случае избрания президентом США
Губернатор Флориды Рон Десантис, считающийся главным конкурентом-республиканцем экс-президента Дональда Трампа на выборах в США, заявил, что в случае своей победы не хотел бы видеть американские войска вовлеченными в российско-украинскую войну
Об этом Десантис сказал в первом после выдвижения своей кандидатуры на выборах интервью Fox News, информирует "Украинская правда".
Десантис отвечал на вопросы о своих действиях по поводу российско-украинской войны первого дня в должности. Он начал с того, что подверг критике актуальное состояние американской армии, заявив, что войско стало "политизированным", "там говорят о гендерной идеологии" и "о глобальном потеплении".
"Мы должны вернуть наше войско к фокусированию на долге, ключевых ценностях и ключевой миссии", – сказал Десантис.
Во второй части ответа он сказал, что хотел бы увидеть "урегулирование" войны в Украине. При этом он подчеркнул, что американская армия не должна быть вовлечена в войну.
"Я бы хотел увидеть урегулирование этого (войны. – Ред.). Я бы не хотел видеть более широкую войну. Я думаю, совершенно неизвестно, как это (война. – Ред.) будет выглядеть в январе 2025 года. Но я бы не хотел видеть Соединенные Штаты с их войсками, вовлеченными в войну в России или в Украине", – сказал губернатор Флориды.
- Напомним, накануне Десантис подал в Федеральную избирательную комиссию США документы об участии в выборах президента в 2024 году, чем официально подтвердил участие в праймериз республиканцев.
- 23 марта Десантис признал , что неправильно трактовал политику в Украине и назвал Путина военным преступником и "неудачником с автозаправочной станции с кучей ядерного оружия".
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