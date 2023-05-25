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Главный конкурент Трампа официально объявил об участии в выборах президента США

25 мая, 2023 четверг
01:06
Мир

Губернатор Флориды Рон Десантис подал в Федеральную избирательную комиссию США документы об участии в выборах президента в 2024 году

Об этом сообщает AP.

Десантис, как ожидается, официально объявит о решении соревноваться за самую высокую должность в Соединенных Штатах в среду вечером во время интервью с американским бизнесменом Илоном Маском в Twitter. Как ожидается, он станет главным конкурентом экс-президенту США Дональду Трампу.

В ноябре 2022 года на промежуточных выборах Десантис одержал триумфальную победу на губернаторских выборах во Флориде, в частности, заручившись поддержкой некоторых округов, традиционно голосовавших за представителей Демократической партии.

Еще в ноябре прошлого года он опередил Трампа в опросах и являлся самым популярным кандидатом в президенты от партии. Более свежие данные показывают, что экспрезидент существенно оторвался от губернатора Флориды – прежде всего из-за раннего начала президентской кампании.

Отношения между обоими резко испортились в конце прошлого года, когда Трамп начал критиковать Десантиса за якобы нелояльность. Произошло это на фоне провала поддерживаемых лидером республиканцев кандидатов на промежуточных выборах, тогда как Десантис без его поддержки одержал убедительную победу.

Как сообщает "Европейская правда", кроме Трампа и Десантиса, официально об участии в соревнованиях за номинацию на президентские выборы объявили, в частности, бывшая губернатор Южной Каролины и экспосол США в ООН Никки Хейли; предприниматель и консервативный политический активист Вивек Рамасвеми; сенатор от Южной Каролины Тим Скотт; бывший губернатор штата Арканзас Аса Гатчинсон; радиоведущий Лерри Элдер.

  • Напомним, накануне стало известно, что официальное оглашение Десантиса об участии в выборах состоится именно 24 мая.
  • 23 марта Десантис признал , что неправильно трактовал политику в Украине и назвал Путина военным преступником и "неудачником с автозаправочной станции с кучей ядерного оружия".
выборы президента
США
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