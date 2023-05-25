Об этом сообщает AP.

Десантис, как ожидается, официально объявит о решении соревноваться за самую высокую должность в Соединенных Штатах в среду вечером во время интервью с американским бизнесменом Илоном Маском в Twitter. Как ожидается, он станет главным конкурентом экс-президенту США Дональду Трампу.

В ноябре 2022 года на промежуточных выборах Десантис одержал триумфальную победу на губернаторских выборах во Флориде, в частности, заручившись поддержкой некоторых округов, традиционно голосовавших за представителей Демократической партии.

Еще в ноябре прошлого года он опередил Трампа в опросах и являлся самым популярным кандидатом в президенты от партии. Более свежие данные показывают, что экспрезидент существенно оторвался от губернатора Флориды – прежде всего из-за раннего начала президентской кампании.

Отношения между обоими резко испортились в конце прошлого года, когда Трамп начал критиковать Десантиса за якобы нелояльность. Произошло это на фоне провала поддерживаемых лидером республиканцев кандидатов на промежуточных выборах, тогда как Десантис без его поддержки одержал убедительную победу.

Как сообщает "Европейская правда", кроме Трампа и Десантиса, официально об участии в соревнованиях за номинацию на президентские выборы объявили, в частности, бывшая губернатор Южной Каролины и экспосол США в ООН Никки Хейли; предприниматель и консервативный политический активист Вивек Рамасвеми; сенатор от Южной Каролины Тим Скотт; бывший губернатор штата Арканзас Аса Гатчинсон; радиоведущий Лерри Элдер.