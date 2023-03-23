Главный конкурент Трампа на кандидатство в президенты США Десантис назвал Путина военным преступником
Вероятный кандидат в президенты США от республиканцев, губернатор Флориды Рон Десантис изменил свою риторику по ситуации в Украине, назвав Путина военным преступником, которого необходимо привлечь к ответственности
Об этом Десантис сказал в эфире телеканала Fox Nation, сообщает The New York Post.
"Теперь Десантис утверждает, что Россия совершила ошибку, когда ворвалась в Украину, а также захватила Крым в 2014 году, и она не сможет победить в войне", - отмечает издание.
Десантис также раскритиковал российского диктатора Путина, назвав его "неудачником с автозаправочной станции с кучей ядерного оружия".
Отметим, еще на прошлой неделе Рон Десантис дал письменный ответ ведущему Fox News Такеру Карлсону. Он, в частности, отметил, что углубление в "территориальный спор" между Украиной и Россией не отвечает "жизненно важным национальным интересам" США. Это утверждение подвергли резкой критике высокопоставленные республиканцы, в том числе сенаторы Линдси Грэм и Марко Рубио.
В новом интервью Десантис признал, что ранее неправильно характеризовал ситуацию в Украине.
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