Об этом Десантис сказал в эфире телеканала Fox Nation, сообщает The New York Post.

"Теперь Десантис утверждает, что Россия совершила ошибку, когда ворвалась в Украину, а также захватила Крым в 2014 году, и она не сможет победить в войне", - отмечает издание.

Десантис также раскритиковал российского диктатора Путина, назвав его "неудачником с автозаправочной станции с кучей ядерного оружия".

Отметим, еще на прошлой неделе Рон Десантис дал письменный ответ ведущему Fox News Такеру Карлсону. Он, в частности, отметил, что углубление в "территориальный спор" между Украиной и Россией не отвечает "жизненно важным национальным интересам" США. Это утверждение подвергли резкой критике высокопоставленные республиканцы, в том числе сенаторы Линдси Грэм и Марко Рубио.

В новом интервью Десантис признал, что ранее неправильно характеризовал ситуацию в Украине.