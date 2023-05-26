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Главный конкурент Трампа Десантис за сутки собрал $8,2 млн на предвыборную кампанию

26 мая, 2023 пятница
12:09
Мир

Губернатор Флориды Рон Десантис, считающийся главным конкурентом-республиканцем экс-президента Дональда Трампа на выборах в США, собрал $8,2 млн на предвыборную кампанию в сутки после ее объявления

Об этом изданию The New York Times рассказали в штабе Десантис.

Как отметило издание, сбор средств не помешал техническому сбою в twitter, с которым столкнулся Десантис во время объявления о намерении участвовать в выборах президента США.

Также, по информации штаба, за час на предвыборную кампанию удалось собрать миллион долларов.

Кроме того, добавляется, что собранная сумма позволит Десантису профинансировать "агрессивный график" поездок, во время которых губернатор посетит 12 городов в трех штатах на следующей неделе.

Читайте также: Республиканец Десантис заявил, что США не должны еще больше втягиваться в войну в Украине

Средства на предвыборную кампанию включают как взносы, сделанные онлайн, так и пожертвования от спонсоров, собравшихся в четверг в большом банкетном зале отеля Four Seasons в Майами.

Справка

Губернатор Флориды Рона ДеСантис известен своими радикальными консервативными взглядами в вопросах гендерной идентичности, преподавания в школах расовых вопросов, а также выступает категорически против абортов, пишет BBC .

На первых выборах в губернаторы Калифорнии 2018 года он имел неоспоримую поддержку тогдашнего президента Дональда Трампа. На перевыборах 2022 года ДеСантис выиграл с рекордным в США преимуществом над конкурентом в 20%. Сейчас, согласно ряду опросов, ДеСантис пользуется во Флориде гораздо большей популярностью, чем Трамп, и может стать кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году.

В феврале 2023-го ДеСантис подверг критике Белый дом за помощь Украине. Позже, 13 марта Губернатор штата Флорида, республиканец Рон Десантис заявил в эфире Fox News, что защита границ Украины не является жизненно важным интересом США.

  • 5 марта стало известно, что по данным опроса на Конференции политических действий консерваторов (CPAC) экспрезидент США Дональд Трамп получил поддержку в 62% в качестве выдвиженца от Республиканской партии на выборах в 2024 году.
  • 14 марта сообщалось, что вероятный выдвиженец в президенты США ДеСантис назвал войну с РФ "территориальным спором", МИД Украины ответил.
Дональд Трамп
выборы в США
США
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