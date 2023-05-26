Об этом изданию The New York Times рассказали в штабе Десантис.

Как отметило издание, сбор средств не помешал техническому сбою в twitter, с которым столкнулся Десантис во время объявления о намерении участвовать в выборах президента США.

Также, по информации штаба, за час на предвыборную кампанию удалось собрать миллион долларов.

Кроме того, добавляется, что собранная сумма позволит Десантису профинансировать "агрессивный график" поездок, во время которых губернатор посетит 12 городов в трех штатах на следующей неделе.

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Средства на предвыборную кампанию включают как взносы, сделанные онлайн, так и пожертвования от спонсоров, собравшихся в четверг в большом банкетном зале отеля Four Seasons в Майами.

Справка

Губернатор Флориды Рона ДеСантис известен своими радикальными консервативными взглядами в вопросах гендерной идентичности, преподавания в школах расовых вопросов, а также выступает категорически против абортов, пишет BBC .



На первых выборах в губернаторы Калифорнии 2018 года он имел неоспоримую поддержку тогдашнего президента Дональда Трампа. На перевыборах 2022 года ДеСантис выиграл с рекордным в США преимуществом над конкурентом в 20%. Сейчас, согласно ряду опросов, ДеСантис пользуется во Флориде гораздо большей популярностью, чем Трамп, и может стать кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году.

В феврале 2023-го ДеСантис подверг критике Белый дом за помощь Украине. Позже, 13 марта Губернатор штата Флорида, республиканец Рон Десантис заявил в эфире Fox News, что защита границ Украины не является жизненно важным интересом США.