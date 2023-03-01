Главный конкурент Мудрыка отказался уходить из "Челси"

Об этом сообщает TalkSport.

По информации источника, Рахим Стерлинг не хочет уходить из "Челси", хоть в его трансфере и заинтересован главный тренер "Арсенала" Микель Артета.

28-летний Стерлинг хочет поборотьься за свое место в стартовом составе. Футболист играет на позиции левого вингера, где у "Челси" есть Михаил Мудрык.

С момента своего трансфера в январе Михаил Мудрык провел за "Челси" 6 матчей, но результативными действиями не отличился.

На счету Рахима Стерлинга 25 матчей, 6 голов и 3 ассиста в этом сезоне.

Transfermarkt оценивает Стерлинга в 70 млн евро