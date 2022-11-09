Главный конкурент Бензема в борьбе за "Золотой мяч" пропустит ЧМ-2022
Вингер немецкой "Баварии" и сборной Сенегала Садио Мане пропустит чемпионат мира из-за травмы
Об этом сообщает L'Équipe.
Мане травмировался в матче чемпионата Германии против "Вердера", в котором "Бавария" победила со счетом 6:1.
Сенегалец из-за повреждения сухожилия пропустит несколько недель. Таким образом он не сыграет на чемпионате мира-2022 в Катаре, который начнется 20 ноября.
30-летний Садио Мане занял второе место в борьбе за "Золотой мяч-2022". В борьбе за главную индивидуальную награду мирового футбола он уступил французу Кариму Бензему.
Мане летом перешел в "Баварию" из английского "Ливерпуля" за 32 млн евро.
За сборную Сенегала сыграл 92 матча и забил 33 гола.
Сенегал на групповом раунде ЧМ-2022 сыграет с Катаром, Эквадором и Нидерландами.
Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
- 1 ноября стало известно, что полузащитник итальянского "Ювентуса" Поль Погба не сыграет за сборную Франции на чемпионате мира-2022.
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