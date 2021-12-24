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Главный клуб-сюрприз ЛЧ "Шериф" продлил контракт с украинцем Вернидубом

24 декабря, 2021 пятница
16:40
Спорт

Молдовский "Шериф" продлил контракт с украинским тренером Юрием Вернидубом

Об этом сообщает официальный сайт "Шерифа".

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб подписал новое соглашение с молдавским клубом. Украинский специалист будет работать в Тирасполе до конца 2024 года, если стороны не решат досрочно разорвать сотрудничество.

Юрий Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. Выиграл титул чемпиона Молдовы и сумел пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов, где обыграл "Реал", дважды сыграл вничью против "Шахтера" и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Под руководством 55-летнего украинца "Шериф" показал лучший результат в еврокубках в истории. 17 и 24 февраля молдовский клуб сыграет против португальской "Браги".

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Юрий Вернидуб
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