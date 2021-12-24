Главный клуб-сюрприз ЛЧ "Шериф" продлил контракт с украинцем Вернидубом

Об этом сообщает официальный сайт "Шерифа".



Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб подписал новое соглашение с молдавским клубом. Украинский специалист будет работать в Тирасполе до конца 2024 года, если стороны не решат досрочно разорвать сотрудничество.



Юрий Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. Выиграл титул чемпиона Молдовы и сумел пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов, где обыграл "Реал", дважды сыграл вничью против "Шахтера" и вышел в плей-офф Лиги Европы.



Под руководством 55-летнего украинца "Шериф" показал лучший результат в еврокубках в истории. 17 и 24 февраля молдовский клуб сыграет против португальской "Браги".

7 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с молдовским "Шерифом".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb