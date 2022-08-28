Главный храм Корюковки на Черниговщине перешел в ПЦУ

Об этом сообщило местное медиа Сиверщина .

"Инициатором движения за переход Вознесенской церкви в ПЦУ стала местная жительница, журналистка Алена Макаренко. Как она сама рассказала, ее отец участвовал в восстановлении этого храма, когда он после коммунистического запустения был передан общине. Но с началом войны их семья уже не могла молиться в храме, где поминали московского патриарха, и в этом году паски ее семья уже святила в храме Православной церкви Украины, но и бросать свой храм, к которому привыкли, она не хотела – поэтому организовала сбор подписей за переход прихода в ПЦУ. За короткое время собрала более 500 подписей", – говорится в сообщении.

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За переход в украинскую церковь проголосовали 159 прихожан, один голос был против и один воздержавшийся.

"На собрании все желающие голосовать регистрировались, а местные власти обеспечили присутствие полиции и скорой медицинской помощи. Их участие не было необходимым – голосование прошло осознанно и спокойно. Хотя нынешний настоятель храма отец Александр Демьяненко участия в голосовании не принимал, укрывшись в храме ", - отмечает "Сверщина".

Вознесенская церковь Корюковки построена в 1904 году и является памятником архитектуры.

Фактически это главный православный храм Корюковки.

Напомним, настоятель храма Украинской православной церкви (Московского патриархата) села Каменка, близ города Сарны, Иван Хильчук снял украинский флаг с храма и отказывается упоминать в молитвах павших украинских героев.

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