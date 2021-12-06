Главный инфекционист США: Штамм коронавируса "Омикрон" может быть менее опасным, чем "Дельта"

Об этом передает The Associated Press.

Как отмечается, в Южной Африке сообщили, что "Омикрон" постепенно становится главным штаммом в стране, но в регионе не наблюдается существенного увеличения количества госпитализаций.

"Пока не похоже, что речь идет о высокой степени серьезности. Однако мы действительно должны быть осторожны, пока не исследуем, является ли этот штамм менее серьезным, чем "Дельта", и действительно ли он не вызывает серьезных заболеваний", - подчеркнул он.

Фаучи отметил, что в администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность отмены ограничений на въезд для иностранцев из нескольких африканских стран.

"Надеюсь, мы сможем снять этот запрет в достаточно разумный срок", - добавил он.

Напомним, 30 ноября ВОЗ заявила, что "Омикрон" может привести к серьезным последствиям в некоторых регионах мира.

США подтвердили первый случай инфицирования штаммом "Омикрон".

2 декабря Греция и Франция подтвердили первые случаи заражения новым COVID-штаммом "Омикрон".

По состоянию на 4 декабря новый штамм коронавируса "Омикрон" был обнаружен в 38 странах мира.

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