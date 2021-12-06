Главный инфекционист США: Штамм коронавируса "Омикрон" может быть менее опасным, чем "Дельта"
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" быстро распространяется по миру, однако он может быть менее опасен, чем "Дельта"
Об этом передает The Associated Press.
Как отмечается, в Южной Африке сообщили, что "Омикрон" постепенно становится главным штаммом в стране, но в регионе не наблюдается существенного увеличения количества госпитализаций.
"Пока не похоже, что речь идет о высокой степени серьезности. Однако мы действительно должны быть осторожны, пока не исследуем, является ли этот штамм менее серьезным, чем "Дельта", и действительно ли он не вызывает серьезных заболеваний", - подчеркнул он.
Фаучи отметил, что в администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность отмены ограничений на въезд для иностранцев из нескольких африканских стран.
"Надеюсь, мы сможем снять этот запрет в достаточно разумный срок", - добавил он.
- Напомним, 30 ноября ВОЗ заявила, что "Омикрон" может привести к серьезным последствиям в некоторых регионах мира.
- США подтвердили первый случай инфицирования штаммом "Омикрон".
- 2 декабря Греция и Франция подтвердили первые случаи заражения новым COVID-штаммом "Омикрон".
- По состоянию на 4 декабря новый штамм коронавируса "Омикрон" был обнаружен в 38 странах мира.
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