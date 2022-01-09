Главный идеолог Лукашенко советует Казахстану "интегрироваться" в Союзное государство
Приближенный к Администрации президента Беларуси политтехнолог Алексей Дзермант, которого эксперты считают ведущим консультантом режима Александра Лукашенко, на основании событий в Казахстане написал статью "Важный казахстанский урок"
Ее напечатала газета "Беларусь сегодня", владельцем которой является администрация Лукашенко, рассказывает Еспресо.TV.
Как считает Дзермант, казахстанское руководство должно сделать из случившегося определенные "выводы".
"Мы надеемся, что ситуация в союзном Казахстане стабилизируется, власть устоит и сделает необходимые выводы, сущность которых проста. Во-первых, надо строить на самом деле социальное государство, а не государство рыночного произвола. Во-вторых, нужно выкорчевывать подрывные сети и структуры влияния Запада - их стратегическая цель всегда состоит в том, чтобы в час "икс" включиться и работать на свержение власти", - отмечает политолог.
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Однако главным спасением и для режима Лукашенко, и для системы власти Назарбаева, отмечает Алексей Дзермант, является теснейшая интеграция с Россией.
"В-третьих, нужно всерьез интегрироваться, хотя бы до уровня Союза Беларуси и России, чтобы никакие националисты, пантюркисты и исламисты не задавали тон и политическую повестку дня в стране, чтобы интеграция могла сработать в момент кризиса так же эффективно и надежно, как и в Беларуси в ситуации после выборов", – пишет он.
"Но для этого политической элите Казахстана нужно стабилизировать ситуацию в стране, выдержать неизбежное западное давление, а затем интенсифицировать интеграционные процессы", - говорит Дзермант.
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