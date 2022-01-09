Главный идеолог Лукашенко советует Казахстану "интегрироваться" в Союзное государство

Ее напечатала газета "Беларусь сегодня", владельцем которой является администрация Лукашенко, рассказывает Еспресо.TV.



Как считает Дзермант, казахстанское руководство должно сделать из случившегося определенные "выводы".



"Мы надеемся, что ситуация в союзном Казахстане стабилизируется, власть устоит и сделает необходимые выводы, сущность которых проста. Во-первых, надо строить на самом деле социальное государство, а не государство рыночного произвола. Во-вторых, нужно выкорчевывать подрывные сети и структуры влияния Запада - их стратегическая цель всегда состоит в том, чтобы в час "икс" включиться и работать на свержение власти", - отмечает политолог.



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Однако главным спасением и для режима Лукашенко, и для системы власти Назарбаева, отмечает Алексей Дзермант, является теснейшая интеграция с Россией.



"В-третьих, нужно всерьез интегрироваться, хотя бы до уровня Союза Беларуси и России, чтобы никакие националисты, пантюркисты и исламисты не задавали тон и политическую повестку дня в стране, чтобы интеграция могла сработать в момент кризиса так же эффективно и надежно, как и в Беларуси в ситуации после выборов", – пишет он.



"Но для этого политической элите Казахстана нужно стабилизировать ситуацию в стране, выдержать неизбежное западное давление, а затем интенсифицировать интеграционные процессы", - говорит Дзермант.





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