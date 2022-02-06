Главный идеолог Лукашенко Дзермант об Украине: "Это государство опасно окружающим. Особенно нам"

Общаясь с Азаренком Дзермант объяснял почему, по его мнению, современная Украина представляет непосредственную угрозу Беларуси Лукашенко и почему, как он сказал, "придется освобождать какие-то части территории Украины". Об этом передает Еспресо.TV .



"Украина в той (не проросийской, - ред.) цивилизации, в той системе ценностей – это просто антиистория. Этого не может быть, это подрывает и нашу безопасность, мы видим. Даже во время госпереворота сколько оружия сюда шло, активисты все туда-сюда ездили. И так ее заряжают, как анти-Россию. Рано ли поздно она начнет войну с Россией сама. Потому что ее для этого просто выращивают, ее накачивают этим", - утверждал Дзермант.



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По его оценке, сейчас в Украине царит "милитаристский психоз".



"Это абсолютный психоз милитаристский в Украине. К сожалению, это государство опасно окружающим. Особенно нам. Потому что что там стрельнет в голову даже какому-нибудь генералу, руководство же там не контролируют полностью. Гуляй-поле. Дикое поле. Эти националистические "добробаты", которые могут просто заплатить за провокацию, чтобы разжечь конфликт или войну", - уверял Алексей Дзермант.



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После этого он перешел к призыву нарушить территориальную целостность Украины.



"Совершенно очевидно, что эту проблему нужно решать. Если ее не решат изнутри украинцы, я думаю, там много здравомыслящих людей, которые могут просто поднять восстание народа против этой обезумевшей власти и этой клики. Либо, если они пойдут и сунутся на нас, увы, придется, наверное, в том числе освобождать какие-то части территории Украины от этой гнили и плесени", - изложил свое видение дальнейших отношений Беларуси и Украины Алексей Дзермант.



Программа вышла вечером 5 февраля 2022 года.



Здесь разговор Азаренка с Дзермантом можно прочесть, а тут посмотреть в записи.





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