Главный дипломат Китая прибыл в Москву говорить об Украине, - Sky News
Главный дипломат и советник лидера Китая Ван И прибыл в Москву обсудить Украину
Об этом сообщает Sky News.
По данным СМИ, китайский дипломат прибыл в Москву для переговоров по возможному мирному плану для Украины.
В то же время российские СМИ отмечают, что цель визита Ван И – повышение роли Пекина в урегулировании войны в Украине.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Китая Ван И, что если страна будет поддерживать вооруженную агрессию РФ, это будет иметь "серьезные последствия для межгосударственных отношений".
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