Главный дипломат Китая прибыл в Москву говорить об Украине, - Sky News

Об этом сообщает Sky News.

По данным СМИ, китайский дипломат прибыл в Москву для переговоров по возможному мирному плану для Украины.

В то же время российские СМИ отмечают, что цель визита Ван И – повышение роли Пекина в урегулировании войны в Украине.