Главный акцент в новом пакете военной помощи – боеприпасы, - военный эксперт Грабский

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Сергей Грабский прокомментировал новый пакет военной помощи в Украине от США.



"Главным акцентом в этом пакете являются боеприпасы. Но эффективность и интенсивность, с которыми мы используем боеприпасы, нуждаются в их обновлении. Кроме того, чтобы восстановить действующие запасы, нам нужно еще создать стратегические запасы для дальнейшей активизации и развертывания наших боевых действий", - отметил он. военный эксперт.



Грабский подчеркнул важность запасов боеприпасов для проведения контрнаступательных и наступательных операций.



"Что касается БТР М113 именно в медицинском исполнении, то это чрезвычайно важная новость, с которой мы можем говорить, о насыщенности бронированной техникой, которая обеспечивает действия механизированных подразделений ВСУ. Увеличение количества такой техники означает, что мы смотрим вперед, а именно на проведение контрнаступательных операций", - заметил Сергей Грабский.

30 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на закрытом брифинге анонсировал объявление нового пакета в военной помощи Украине

5 августа Reuters сообщило, что США готовят новый пакет вооружений для Украины на $1 миллиард.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb