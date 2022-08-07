Главный акцент в новом пакете военной помощи – боеприпасы, - военный эксперт Грабский
Сергей Грабский, военный эксперт, считает, что помимо обновления действующих запасов боеприпасов, нам нужно еще создать стратегические запасы
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Сергей Грабский прокомментировал новый пакет военной помощи в Украине от США.
"Главным акцентом в этом пакете являются боеприпасы. Но эффективность и интенсивность, с которыми мы используем боеприпасы, нуждаются в их обновлении. Кроме того, чтобы восстановить действующие запасы, нам нужно еще создать стратегические запасы для дальнейшей активизации и развертывания наших боевых действий", - отметил он. военный эксперт.
Грабский подчеркнул важность запасов боеприпасов для проведения контрнаступательных и наступательных операций.
"Что касается БТР М113 именно в медицинском исполнении, то это чрезвычайно важная новость, с которой мы можем говорить, о насыщенности бронированной техникой, которая обеспечивает действия механизированных подразделений ВСУ. Увеличение количества такой техники означает, что мы смотрим вперед, а именно на проведение контрнаступательных операций", - заметил Сергей Грабский.
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