Главными потребностями Украины являются санкции против России и вооружение, - Никифоров

Об этом он рассказал во время телемарафона.



Сергей Никифоров отметил, что украинская сторона уведомляет о потребностях страны на уровне президентов, министров и советников других государств. Международные партнеры знают, что нужно Украине.



"Основные вопросы - оружие и санкции. Санкции также можно назвать оружием. Это те рычаги, которые заставят Россию искать, стремиться к миру с Украиной. Поэтому тут мы на одном языке говорим со всеми, наши просьбы известны в целом", - уточнил пресс-секретарь президента.

1 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудили новый пакет санкций против РФ, в том числе эмбарго на нефть.

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