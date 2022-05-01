Главными потребностями Украины являются санкции против России и вооружение, - Никифоров
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что потребности Украины понятны партнерам и ими являются санкции против РФ и оружие
Об этом он рассказал во время телемарафона.
Сергей Никифоров отметил, что украинская сторона уведомляет о потребностях страны на уровне президентов, министров и советников других государств. Международные партнеры знают, что нужно Украине.
"Основные вопросы - оружие и санкции. Санкции также можно назвать оружием. Это те рычаги, которые заставят Россию искать, стремиться к миру с Украиной. Поэтому тут мы на одном языке говорим со всеми, наши просьбы известны в целом", - уточнил пресс-секретарь президента.
- 1 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудили новый пакет санкций против РФ, в том числе эмбарго на нефть.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное