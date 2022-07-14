Главными направлениями наступления врага будут Бахмут и Славянск, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
Андрей Ильенко, офицер батальона "Свобода" Нацгвардии, отметил, что именно на Бахмутском и Славянском направлениях противник проводит больше обстрелов и ведет попытки штурмовых действий
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Краматорск и Славянск находят в непосредственной близости друг от друга и по сути являются одной городской конгломерацией вместе с окрестными селами. С другой стороны - Бахмут, который уже стал прифронтовым городом, потому что рядом с линией фронта. "Янск являются самыми горячими на Донбассе и вероятно, что именно там враг будет предпринимать свои попытки наступательных действий. На сегодняшний день все силы нашей обороны максимально готовятся, чтобы встречать врага, в том числе и на этих направлениях", - подчеркнул офицер батальона "Свобода".
Андрей Ильенко отметил, что именно о наибольшем количестве обстрелов в этих направлениях за последние сутки сообщал в официальном своде Генштаб ВСУ , также на этих двух направлениях были предприняты врагом попытки штурмовых действий, но успеха не имели.
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