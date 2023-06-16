Главным вызовом для украинской ПВО остается найти самый дешевый способ сбивать "шахеды", - главред Defense Express Катков
Главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что украинскую ПВО нужно усиливать зенитными комплексами, чтобы как можно дешевле сбивать иранские дроны-камикадзе Shahed
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Мы уже давно стараемся не сбивать "шахеды" дорогими ракетами к ЗРК. Тем более, когда речь идет о ЗРК Patriot. Поскольку стоимость иранских дронов по разным оценкам колеблется от 20 до 50 тыс. долларов. Тогда как, к примеру, ракета к ЗРК Patriot стоит свыше $4 млн. Когда мы говорим о ракете AIM-120 к комплексу Nasams, то ее стоимость составляет свыше $1 млн. Именно поэтому затраты на сбивание "шахедов" этими ракетами не соразмерны", - пояснил Катков.
Эксперт подчеркнул, что в Украине работают над созданием самого дешевого способа сбивания "шахедов"
"Главной задачей на сегодняшний день для украинской ПВО остается создать условия для того, чтобы сбивать "шахеды" максимально дешево. Тратить на них дорогостоящие ракеты просто нецелесообразно. Ведь если мы будем сбивать "шахеды" противобаллистическими ракетами, то чем мы тогда будем сбивать баллистические ракеты? Однако уже достаточно давно для эффективной работы по уничтожению "шахедов" в Украине используют зенитные установки", - добавил он.
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