Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении

Украина начинает возвращать свое в формате летней наступательной операции, хотя мы говорим об этом как о большом контрнаступлении. Началось ли оно? Владимир Зеленский на субботней пресс-конференции в Киеве сказал, что контрнаступление и оборона продолжаются, а все военные руководители настроены перспективно и положительно в отношении будущих боевых действий. Официальная информация о контрнаступлении довольно ограничена, но становится больше сообщений от OSINT-аналитиков и официальных представителей воинских частей, самих воинов. На Запорожском направлении увеличилась динамика боевых действий. Командующий Сил обороны на Таврическом направлении говорит, что вчера уничтожили более семи рот РФ, сегодня – пять. Фактически речь идет о 500 – 700 врагах, уничтоженных активной работой нашей артиллерии. Это отражение активных боевых действий на Запорожском и Донецком направлениях. В то же время меняется статус отдельных населенных пунктов, находившихся в серой зоне или под контролем окупантов, на подконтрольные ВСУ. Лобково на Запорожье - это движение от Пятихаток дальше за Васильевку. Есть видео от наших бойцов, как они входят в этот населенный пункт. Также на западе Запорожской области ВСУ достигли локальных успехов во время контратак к юго-западу и юго-востоку от Орехова. Об этом тоже есть видео с подтвержденной геолокацией. В течение недели продолжались боевые действия в зоне Большой Новоселки – это линия, которая начиналась от Новодаровки, Нескучного, Новодонецка. Оттуда поступили положительные новости от ВСУ об освобождении Благодатного. Это к югу от Большой Новоселки. По словам командования ВСУ, враг сопротивлялся до последнего, но не устоял перед натиском украинских защитников. Там есть и русский пленный. Параллельно с этим враг покинул Нескучное недалеко от Благодатного. Все эти видео изменяют восприятие картины поля боя и туман войны, который с начала недели напускали российские военкоры, показывающие с разных ракурсов боевые действия вблизи Малой Токмачки, недалеко от Орехова, где нанесли удары по танкам Leopard и БМП Bradley. Появилось видео от 47-й бригады - на самом деле этот бой показал высокий уровень наших бойцов, которые достаточно правильно построили защиту под атакой противника, обеспечили сохранение личного состава. Там не было никакой паники. Понятно, что ребята могут воевать в любых условиях. Однако выводы по боевым действиям вблизи Малой Токмачки должны сделать, ведь средства авиационного и другого прикрытия необходимо учитывать в дальнейших наступательных операциях. Каждый участок фронта, который сейчас чрезвычайно активен, каждый отбитый у РФ метр территории даются с непростой потерей - жизнью наших военных, действительно обеспечивающих эти решения за счет своего мастерства и обученности.

Ситуация вокруг Бахмута

На Бахмутском направлении также идет контрнаступление Украины. Есть продвижение на участке до 1400 м, о чем вчера говорил спикер ОК "Восток", но враг и под Берховкой, и под Клищиевкой мощно пытается обороняться. За счет артиллерии мы сейчас его выбиваем, но он пытается окапываться и держать оборону. РФ не собирается покидать захваченные позиции. Это требует мужества от наших военных, чтобы продвигать врага с временно оккупированной территории. Сейчас каждое направление важно и актуально.

Положение на Сиверском направлении

Александр Афанасьев рассказал, что на их участок фронта РФ перебросила 24-ю бригаду спецназначения, которая ведет активную аэроразведку, использует боевые ударные дроны "Ланцет" и пытается уничтожить украинскую технику. ВСУ ведут активную оборону, проводят наступательные действия, о которых еще не было официальной информации. Бригады спецназначения элитные, максимально укомплектованные. Они не сидят в окопах, а выполняют специальные задания. Если их перебросили, РФ переживает, что ВСУ тоже пойдут в масштабное наступление. Подразделение Александра Афанасьева делает так, чтобы спецназовцев не перебросили на другое направление. ВСУ ведут боевую работу, пытаются ставить макеты бронетехники, и россияне уничтожают "ланцетами" деревянные танки. Подразделение находится на позициях почти год и ни разу не отступало. Главная задача – держать как можно больше сил врага напротив Сиверска. Тактику выполнения бронегрупп ВСУ недавно стали использовать. Это разная бронетехника: МК-113, БМП, танки. Они действуют вместе и уничтожают передовые подразделения или пытающихся наступать. Это очень эффективная стратегия. В Сиверске пророссийских людей почти нет, а остались проукраинские, которым армия помогает всем, чем может. РФ экономит боеприпасы, но безбожно лупит по городу. По словам Александра Афанасьева, россияне вместо настоящего украинского танка уничтожили из дрона "Ланцет" деревянный муляж. И таких муляжей много в Сиверске и на окраинах.

Подрыв Каховской ГЭС

По словам Алексея Ижака, подрыв ГЭС – военное преступление. РФ пыталась усложнить наступление Украины в сторону Крыма и боялась, что можно быстро дойти до Армянска на берегу моря. В законах и обычаях войны АЭС и ГЭС отмечены в одной статье. Если РФ что-то сделала на ГЭС, то может намекнуть, что готова это повторить и на ЗАЭС. Это комплексный ход и признак плохого управления, так как последствия таких шагов просчитать невозможно. Россияне их не просчитали и на ходу меняют версии произошедшего. Международная система не может реагировать на современные вызовы и угрозы. Ее создали после Второй мировой. Относительно эффективности НАТО тоже есть сомнения, но там все более или менее делают, а остальные превращаются в бюрократию, которая имеет ресурс для решения небольших проблем, а остановить большую войну не может. Способна только предоставить площадку для переговоров и решать гуманитарные вопросы. После войны гуманитарные организации нужно кардинально перестраивать. А что касается реакции отдельных стран, то среди решительно настроенных стран есть два аспекта. Первый – это произошло на этапе очередного зондажа переговорных позиций. Началась деоккупация, Путин и русские элиты реагируют. Есть зондаж, на что РФ готова, чтобы выйти из войны. Подорвавшие ГЭС рассчитывали, что Запад не сможет так легко отказаться от консультаций. На наших партнеров это не повлияет. Если решат, то дадут по рукам. Если нет, то это будет плохим сигналом для дальнейших шагов. Первый главный шаг – международные ордера на арест со стороны МУС против виновников подрыва. Продолжается следствие в США и Великобритании по поводу того, кто именно отдавал приказ. Имеются четкие индикаторы против корпоративных структур РФ, отвечающих за контроль над Каховской дамбой и ЗАЭС: Росгидро и Росатома, что в случае продолжения таких действий будут серьезные последствия. Если такие шаги предпримут, это хорошо. Если нет, то поощрят РФ к дальнейшим военным преступлениям.

Главный вывод – Россия совершила преступление. Сейчас ждем правильной реакции международного сообщества. Кроме санкций нужно искать другие варианты, которые лишат РФ возможности совершать такие теракты. Главным фактором является возможность ВСУ на поле боя разбить ВС России и не дать ей использовать войско для влияния на мировое сообщество и окружение соседних стран. Как это будет происходить, мы увидим.