Главным шагом Украины на пути в НАТО является победа над Россией, - министр обороны Польши Блащак
Украинская победа в войне с Россией станет важнейшим шагом на пути европейской и евроатлантической интеграции
Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает Укринформ.
Он заявил, что Варшава выступает на стороне Украины по европейской и евроатлантической интеграции. Однако на сегодняшний день важнейшей задачей является гарантирование того, что Украина выстоит как суверенное государство.
"Мы должны мобилизовать как можно больше военных, экономических и финансовых ресурсов, чтобы выиграть эту войну. Безусловно, победа Украины является ее важнейшим шагом к возможному вступлению в структуры НАТО", - сказал Блащак.
По его словам, на саммите НАТО в Вильнюсе будет "отличный случай" поговорить о перспективах Украины в Североатлантическом альянсе.
"По моему мнению, фундаментальным принципом Альянса является сохранение открытых дверей в НАТО для новых членов. Интеграция Украины в европейское и евроатлантическое сообщество станет лучшей инвестицией для стабильности на нашем континенте", - подчеркнул польский министр.
- Напомним, накануне президент Польши Анджей Дуда заверил , что в ближайшие дни Украина получит от страны 4 из обещанных 10 истребителей МиГ-29.
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