Об этом в эфире Эспрессо сказал офицер Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов.

"У россиян все же довольно заметно, как они передвигают войска и накапливают силы на тех или иных участках. Безусловно, если они забрали часть войск из Харьковского направления и перебросили их на Донецкой - это о чем-то свидетельствует. С другой стороны, они также пытаются ввести стратегические резервы на Востоке. Сейчас, на мой взгляд, главным направлением давления является именно Авдеевское направление", - считает он.

Трегубов сказал, что после агломерации Северодонецк-Лисичанск они поняли, что братья Краматорск и Славянск – очень плохая идея.

"От идеи взять Авдеевку они не отказались. Взятие Песок стало болезненным для нас психологически, но для них физически - очень много их пало. Но из-за применения мобилизованных с оккупированных территорий, они это компенсируют. Сейчас они будут ломаться на Авдеевку, но она хорошо защищена". С другой стороны, это будет означать, что они попытаются перемолоть артиллерией, здесь вопрос, насколько мы можем этому противодействовать и насколько наша "длинная рука" (HIMARS, - ред.) может обеспечить им голод относительно снарядов на линии разграничения. , но я думаю, что Авдеевка - это не Пески и у них будут проблемы. Другое дело - жаль город, предприятие", - подытожил офицер.