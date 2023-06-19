Главные темы фронт и бригады наступления, - Зеленский провел Ставку

Об этом заявил Зеленский в Telegram .

"Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: на фронте и бригадах наступления", - подчеркнул украинский лидер.

Сообщается, что докладывали командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, заместитель командующего войсками ОК "Восток" Александр Тарнавский, главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов об оперативной ситуации, обеспечении боеприпасами войск и прогнозе действий противника на ближайшее время.

Также министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отчитался о подготовке бригад Национальной гвардии и пограничников, обеспечении их техникой и необходимым для выполнения задач на фронте.

Что известно о Гвардии наступления

Центры админуслуг с 4 февраля принимают заявки в "Гвардию наступления", предварительно подаваться можно было до 1 апреля.

По состоянию на 11 марта 28 тысяч добровольцев подали заявки на участие в подразделениях "Гвардии наступления".

2 мая Клименко заявил, что Украина уже полностью сформировала восемь бригад "Гвардии наступление". Они поступят под командование Сил обороны после получения боевой задачи.

15 мая стало известно, что первые добровольцы Гвардии наступления прошли уже базовую подготовку.

2 июня министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил , что заявки от украинцев на вступление в подразделения Гвардии наступления еще прорабатываются, потому что новые бригады еще будут формироваться.