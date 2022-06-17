Главные союзники России – нефть и газ, а не Беларусь или Казахстан, – Виталий Портников
Журналист Виталий Портников заявил, что главными союзниками страны-агрессора Российской Федерации в войне против Украины являются нефть и газ, а не Беларусь или Казахстан
Публицист рассказал об этом в эфире телеканала "Эспрессо".
"Главные союзники России в войне с Украиной – это нефть и газ, а не Казахстан и Беларусь. Пока Российская Федерация получает миллиарды долларов за продажу своих энергоносителей и будет их получать хоть в меньшем количестве, если будет продавать на рынок Азии, российская экономика может существовать" , – отметил Портников.
Журналист добавил, что из-за роста цен на нефть и газ прибыль Российской Федерации за месяцы полномасштабной войны против Украины выросла, несмотря на санкции.
"Мы не можем говорить о том, что страны, покупающие российские энергоносители, такие как Китай и Индия, не являются реальными союзниками России в ее борьбе за экономическое выживание. И это даже не все государства, получающие энергоносители из России. Через несколько месяцев войны против Украины Россия получила больше прибыли, чем получала до 24 февраля. Цена на энергоносители в мире растет", - заметил Виталий Портников.
- 7 июня министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что ЕС должен совместно работать над утверждением седьмого пакета санкций, включающий полный отказ от газа из России .
- Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что Европа виновата в финансировании войны РФ против Украины .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.54
Покупка 34.54Продажа 35.33
-
EUR
Покупка 35.99Продажа 37.25
- Актуальное
- Важное