Публицист рассказал об этом в эфире телеканала "Эспрессо".

"Главные союзники России в войне с Украиной – это нефть и газ, а не Казахстан и Беларусь. Пока Российская Федерация получает миллиарды долларов за продажу своих энергоносителей и будет их получать хоть в меньшем количестве, если будет продавать на рынок Азии, российская экономика может существовать" , – отметил Портников.

Журналист добавил, что из-за роста цен на нефть и газ прибыль Российской Федерации за месяцы полномасштабной войны против Украины выросла, несмотря на санкции.

"Мы не можем говорить о том, что страны, покупающие российские энергоносители, такие как Китай и Индия, не являются реальными союзниками России в ее борьбе за экономическое выживание. И это даже не все государства, получающие энергоносители из России. Через несколько месяцев войны против Украины Россия получила больше прибыли, чем получала до 24 февраля. Цена на энергоносители в мире растет", - заметил Виталий Портников.

7 июня министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что ЕС должен совместно работать над утверждением седьмого пакета санкций, включающий полный отказ от газа из России .

Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что Европа виновата в финансировании войны РФ против Украины .

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