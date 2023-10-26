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Главные правила и особенности проведения НМТ в 2024 году

26 октября, 2023 четверг
13:45
образование Вступительные экзамены

Из-за полномасштабной войны, в 2024-м уже третий год подряд будут проводить национальный мультимедийный тест (НМТ), вместо внешнего независимого оценивания

Сдача национального мультимедийного теста обязательна для тех, кто желает поступить в высшее учебное заведение в Украине. Это способ оценить знания и подготовку абитуриентов для определенного учебного направления или специальности. Составляют НТМ для поступления на бакалаврские программы и магистерские (медицинские и ветеринарные специальности).

Поскольку данное тестирование проводится не впервые, общая схема проведения экзамена известна украинцам. Однако, после проведения открытой пресс-конференции МОН "Вступительные испытания в 2024 году: чего ожидать", среди поступающих и их родителей прошла волна недовольства. О каких изменениях следует знать будущим абитуриентам?

Что такое НМТ

Национальный мультимедийный тест – это комплекс задач разной сложности, выполненных в тестовой форме и проводимых в онлайн-режиме с помощью компьютера.

Это система контроля качества усвоенных школьных знаний, а полученный балл дает основания абитуриенту быть зачисленным в высшее учебное заведение. Эксперты Украинского центра оценивания качества образования отмечают, что НМТ максимально адаптирован к условиям военного времени и дает поступающим равные возможности для зачисления в высшие образования.

Какие предметы обязательны на НМТ-2024

Одним из важнейших нововведений в экзамене 2024 стало количество вступительных предметов – 4, из которых три обязательны:

  • математика,
  • украинский язык,
  • история Украины

Четвертый предмет по выбору участника НМТ:

  • иностранный язык (английский, испанский, французский, немецкий)
  • украинская литература
  • биология
  • физика
  • химия
  • география.

Указать, какой предмет по выбору желает сдавать абитуриент, можно будет при регистрации для участия в национальном тесте. Обычно этот предмет отображает выбранную образовательную траекторию и раскрывает более глубокие знания человека, необходимые для развития в определенной области знаний.

Почему был введен третий обязательный предмет?

Во время НМТ-2023 обязательны математика и украинский язык, а третий предмет выбирал участник. Включение истории Украины в категорию обязательных предметов НМТ-2024 определяется как важное государственное действие. Ведь знание украинской истории способствуют формированию национального самосознания и культурной идентичности, и в целом является необходимой частью общего образования молодежи.

Кроме того, в программу экзамена по истории входит не весь школьный материал по этому предмету, а лишь временной интервал ХVI-ХХI веков. "Мы считаем, что именно эта часть программы имеет наибольшее влияние на становление национального сознания украинцев. Особое внимание будет уделено украинскому освободительному движению, борьбе за национальную идентичность. Поэтому я уверен, что этот период воспитывал украинскую нацию", – прокомментировал замминистра образования Андрей Витренко. и науки во время эфира марафона "Единые новости".

Как будет происходить и сколько времени дается на НМТ

А здесь раскрывается следующее новшество. Согласно новой модели, участники должны составить четыре предмета за один день. Сначала составляют два предмета, на них отводится по 60 минут, затем перерыв, а после еще два предмета, на которые выделят тоже по 60 минут. То есть, общую схему тестирования можно представить следующим образом: два блока по 120 минут и перерыв между ними.

В МОН отмечают, что такая модель может быть действительно тяжелой для поступающих. Однако эксперты убеждены, что этот вариант является лучшим в условиях войны, как со стороны безопасности, так и из соображений удобства. Ведь абитуриенту придется только один раз прибыть во временный экзаменационный центр (ТЭЦ), который может находиться в другом населенном пункте. "Безопасность и равные условия – наш приоритет", – объясняют в МОН.

Центры для составления НМТ представляют собой специализированные компьютерные классы и аудитории разных учебных заведений, созданных в украинских населенных пунктах и за рубежом. Список стран, где можно сдать тест, пока не обнародован, но в 2023 году он был очень большим и включал 32 страны: Польша, Австрия, Великобритания, Германия, Испания, США, Чехия, Италия и другие.

К тому же, в следующем году планируется усилить меры по соблюдению добродетели во время сдачи самого экзамена и вернуть проверку участников с помощью металлоискателей. В течение двух последних лет этого не делали из-за экономии средств. Тогда, в сети распространялись видео, как участники использовали во время экзамена запрещенные предметы, например телефоны, поэтому этот шаг вынужден.

Когда будут проводить НМТ

Как обычно, предусмотрено проведение 2 сессий НМТ: основной, которая должна начаться ориентировочно в мае, и дополнительной. Присоединиться к дополнительной сессии могут абитуриенты, которые по уважительным причинам не прошли тестирование: болезнь, смерть близкого человека, воздушная тревога и т.д.

Все ли обязаны составлять НМТ

Согласно заявлению главы МОН Михаила Винницкого, если выпускник не желает подавать документы на обучение в вузы в Украине, тогда сдавать тест нет необходимости. К тому же, в этом году было отменено проведение государственной итоговой аттестации для 4, 9 и 11 классов. Будет проведено только пилотное тестирование от УЦОКО для 4 классов, которое проведут на выбранном количестве учеников, чьи школы добровольно согласились принять участие.

В МОН также отметили, что модель НМТ-2024 – это один из шагов к возвращению ГНА, а также приближение определенных стандартов образования к европейским, где подобные экзамены выпускники сдают как минимум из пяти предметов.

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