Главной целью покойного экс-премьера Японии Синдзо Абэ было возвращение южных Курильских островов, - дипломат Харченко

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"С начала своей работы премьер-министром Японии Синдзо Абэ считал главной своей целью возвращение южных Курильских островов. Он несколько раз об этом публично говорил. Эта внешнеполитическая тема была одной из ведущих в его кампании. После того, как он стал премьер-министром Японии, Синдзо Абе провел несколько встреч с российскими лидерами по решению вопроса южных Курильских островов. Эти встречи прекратились, когда Россия атаковала Украину", - рассказал Харченко.

Дипломат добавил, что большинство японских экспертов уверены, что южные Курильские острова Япония не сможет вернуть дипломатическим путем.

"Подавляющее большинство в Японии считают, что южные Курильские острова нельзя вернуть дипломатическим путем. После того, как Синдзо Абе покинул пост премьер-министра, он несколько раз говорил о том, что с Россией невозможно договориться", - добавил он.

31 марта в Японии приняли решение официально называть южные Курильские острова "оккупированными Россией территориями"

8 июля в Японии стреляли в бывшего премьер-министра и лидера Либерально-демократической партии Синдзо Абе. Политика госпитализировали с сердечно-легочной остановкой, а нападавшего задержали и изъяли у него пистолет.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после того, как в него выстрелили во время предвыборной речи

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