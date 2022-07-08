Главной целью покойного экс-премьера Японии Синдзо Абэ было возвращение южных Курильских островов, - дипломат Харченко
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Великобритании 2005-2010 гг. Игорь Харченко рассказал, что покойный экс-премьер Японии Синдзо Абе главной целью для страны считал возвращение южных Курильских островов
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"С начала своей работы премьер-министром Японии Синдзо Абэ считал главной своей целью возвращение южных Курильских островов. Он несколько раз об этом публично говорил. Эта внешнеполитическая тема была одной из ведущих в его кампании. После того, как он стал премьер-министром Японии, Синдзо Абе провел несколько встреч с российскими лидерами по решению вопроса южных Курильских островов. Эти встречи прекратились, когда Россия атаковала Украину", - рассказал Харченко.
Дипломат добавил, что большинство японских экспертов уверены, что южные Курильские острова Япония не сможет вернуть дипломатическим путем.
"Подавляющее большинство в Японии считают, что южные Курильские острова нельзя вернуть дипломатическим путем. После того, как Синдзо Абе покинул пост премьер-министра, он несколько раз говорил о том, что с Россией невозможно договориться", - добавил он.
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